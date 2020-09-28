ايطاليا تثمن علاقات الصداقة مع الكويت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت ايطاليا على لسان وزير الدفاع لورينزو غويريني عن الارتياح لمستوى علاقات الصداقة مع دولة الكويت.

جاء ذلك في تغريدة للوزير الايطالي، الذي يزور الكويت اليوم، حيث التقى هناك كلا من رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية، وزير الدفاع بالإنابة، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.

وأضاف غويريني: “على مدى سنوات، كانت إيطاليا والكويت جنبًا إلى جنب في القتال ضد داعش ومن أجل الاستقرار الإقليمي”، وتم اليوم “التأكيد لرئيس الوزراء الصباح ووزير الخارجية الرضا عن صداقتنا، وعن التعاون في قطاع الدفاع. التزام بتعزيز كلاهما”، الصداقة والتعاون في مجال الدفاع، “في المستقبل القريب”.