المفوضية الأوروبية: انفتاح على الحوار مع جميع الدول حول جميع القضايا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أنها ستبقى كما كانت دائماً منفتحة على الحوار مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد حول جميع القضايا.

يأتي هذا الموقف في محاولة للتخفيف من حدة الجدل الذي أثاره إرسال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، رسالة لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يطالب فيها باستقالة نائبتها فيرا يوروفا، على خلفية انتقاداها العلنية لوضع الإعلام والديمقراطية في بلاده.

وتحفظت المفوضية الأوروبية على التعليق على قانونية طلب أوروبا، معلنة أن “فون دير لاين ستقوم بالرد على رسالة رئيس وزراء هنغاريا، كما أنها تجدد ثقتها بالمفوضة فيرا يوروفا”، حسب المتحدثة باسمها دانا سبينانت.

هذا وكان العديد من المسؤولين في المؤسسات الأوروبية قد عبروا أكثر من مرة عن مخاوفهم من تدهور حالة حقوق الإنسان وحرية الصحافة وفصل السلطات وسيادة القانون في هنغاريا، وسوف “يتم التطرق لهذه الأمور وغيرها في التقرير الخاص بسيادة القانون والذي سنصدره غداً”، وفق المتحدثة باسم المفوضية.