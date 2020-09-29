دراسة ايطالية: 2.2٪ من الإصابات بكوفيد تخص الأطفال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت دراسة ايطالية أن الأطفال ليسوا سوى جزء صغير من الحالات المؤكدة للإصابة بكوفيد 19، والتي بلغت لدى هذه الفئة حتى 14 تموز/يوليو الفائت، حوالي 2.2٪، أي ما يعادل 5318 حالة من إجمالي 24,316 إصابة آنذاك.

وكشفت المعطيات الأولية لدراسة التحاليل المصلية التي أجراها المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، ونشرت الثلاثاء، أن “12.4٪ من المصابين تتراوح أعمارهم بين عام واحد أو أقل، و18.5٪ بين 2 و6 سنوات و69٪ بين 7 و17 عامًا”.

وقالت الدراسة إنه علاوة على ذلك، “فقد تم تسجيل 6887 حالة من الإصابات بين الأطفال حتى 28 تموز/يوليو المنصرم أي بنسبة 2.8٪ من إجمالي الحالات”، وأنه “من أجل توفير مساعدة مثالية للمرضى الصغار، تم تصميم (بطاقة الموقع) الخاصة لتولي مسؤولية الطفل المصاب بكوف ـ سارس ـ 2″.

الدراسة التي أعدت بمشاركة جمعية مستشفيات الأطفال الإيطالية (Aopi)، تركز على وباء كوفيد 19 وتبحث الخصائص الرئيسية للفيروس في مجال طب الأطفال، الإجراءات المنفذة في المراحل الأولى لإنتشار الوباء والمقترحات لتنسيق التدخلات الطبية في الوقت المناسب لإدارة المرحلتين الراهنة واللاحقة”.

وتتحدث الدراسة عن “كيفية مواجهة مستشفيات الأطفال الإيطالية للأزمة، والانفتاح على التعاون الوثيق مع الهياكل المحلية وأطباء الأطفال، والتخطيط للمستقبل القريب، في ضوء الإنتعاش المحتمل في الخريف للوباء، أو على أية حال، للعودة إلى حالة طبيعية تستثمر وتوظف الدروس المكتسبة من مرحلة الطوارئ”.