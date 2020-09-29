البابا يكتب رسالة لمناسبة اليوم العالمي الـ55 للاتصالات الاجتماعية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ تم الإعلان اليوم الثلاثاء، عن الموضوع الذي اختاره قداسة البابا فرنسيس محور رسالته لمناسبة الاحتفال باليوم العالمي الـ55 للاتصالات الاجتماعية الذي سيُحتفل به في 29 أيلول/سبتمبر 2021.

وقد اختار قداسة البابا، حسب ما جاء في بيان لدار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، كلمة فيلِبُّس حسب انجيل القديس يوحنا (1: 46) “هلُمَّ فانْظُرْ” والتي تعد جوهرية. فالإعلان المسيحي قبل أن يكون بالكلمات فهو بالنظرة، الشهادة، الخبرة، اللقاء، القرب، أي باختصار، بالحياة”.

وذكر البيان أن “البابا فرنسيس قد اختار عنوانا فرعيا للرسالة: الاتصال من خلال لقاء الأشخاص كيفما وأينما يكونون”.

هذا وتوقف بيان دار الصحافة عند أهمية اللقاء، وقال إنه “يمكن للاتصالات، وخاصة خلال فترة التباعد التي يعيشها العالم حاليا بسبب الوباء أن تجعل القرب الضروري ممكنا، وذلك لمعرفة الأمور الجوهرية ومن أجل فهم حقيقي لمعنى الأمور”.

وأشار البيان الى أنه “لا يمكن معرفة الحقيقة بدون خبرة، بدون لقاء الأشخاص والمشاركة في أفراحهم وآلامهم، وعلى العاملين في مجال الاتصالات في الكنيسة تذكر أن يسوع قد ذهب للقاء التلاميذ الأوائل ودعوتهم إلى أن يتبعوه”.

وخلص البيان بالحث على “استخدام وسائل الاتصالات بأشكالها المختلفة للوصول إلى الأشخاص كيفما هم وأينما كانوا يعيشون”.