الفاتيكان: بومبيو يلتقي الكاردينال بارولين في الأول من أكتوبر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أعلن الكرسي الرسولي أن سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيلتقي أمين سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين في الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأوضح الفاتيكان أن بومبيو لن يلتقي البابا فرنسيس، لأن الاخير، حسبما نوهت مصادر فاتيكانية، “لا يستقبل مسؤولين سياسيين مع اقتراب موعد الانتخابات”، في اشارة الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكان وزير الخارجية الأمريكي في الأيام الأخيرة، في إطار تحدٍ للفاتيكان، طلب من البابا فرنسيس تمزيق الاتفاقية المبرمة مع الحكومة الصينية الموقعة منذ عامين، والتي ينبغي تجديدها في الأسابيع المقبلة.

وبهذا الصدد، قال بومبيو إن “السلطة الأخلاقية للكرسي الرسولي معرضة للخطر”.

وكما أوضح الفاتيكان، فإن حقيقة أن البابا لن يلتقي بومبيو لا تنبع من تدخل الولايات المتحدة، بل من نأي بيرغوليو بالنفس عن لقاء ممثلي السلطات السياسية خلال الحملات الانتخابية. لذلك سيعقد بومبيو اجتماعا مع وزير الخارجية في الفاتيكان في صباح 1 تشرين الأول/أكتوبر.

وفي الأيام الأخيرة، أثناء حديثه خلال حدث في روما، كان وزير الخارجية بارولين نفسه هو الذي قال إنه تم تجديد الاتفاقية مع الصين، والتي ستنتهي في تشرين الأول/أكتوبر”، قائلا: “أعتقد أنها ستواصل ما تم القيام به في هذين العامين، للتحقق من فوائدها”.

أما بالنسبة للصين، فقد ذكر بارولين: “أعتقد أن هناك النية نفسها، وأعتقد أنه بعد نتائج الأولى، حتى لو لم تكن مثيرة، فقد تم تحديد اتجاه يستحق الاستمرار، فموضوع التعاون يجب تطبيقه في كل حقبة تاريخية”. واختتم بالقول “يجب أن نبحث عن كل المساحات والإمكانيات للتعاون مع هذا البلد الكبير”.