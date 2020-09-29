إيطاليا: ارتفاع ملحوظ بعدد وفيات كوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنه تم تسجيل ارتفاع ملحوظ بعدد الوفيات جراء الإصابة بداء كوفيد 19 في أنحاء البلاد.

وذكر التقرير اليومي لوزارة الصحة والمتاح على موقع الدفاع المدني أيضا، أنه “تم في الساعات الأربع والعشرين الماضية، تسجيل 24 حالة وفاة أخرى، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 35,875 ضحية منذ بداية حالة الطوارئ”.

وأشار التقرير الخاص بالوقوف عند وضع حالة الطوارئ، الى أن “هناك 1648 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا”، وأنه “تم منذ يوم أمس إجراء 90,185 تحليل مسحة الحلق والأنف للكشف عن الإصابة”، كما”تم إدخال 271 مريضا في أقسام العناية المركزة، بزيادة قدرها 7 أشخاص”، مقارنة بأمس.

وخلص تقرير الوزارة الى القول إن “مقاطعة كامبانيا (جنوب) هي التي سجلت أكبر زيادة في حالات العدوى الجديدة، مع 286 إصابة منذ أمس”، بينما “لم تشهد أي مقاطعة في البلاد عدم تسجيل إصابات بعدوى فيروس كورونا”.