وزير الدفاع الإيطالي: محاربة الإرهاب في العراق أولوية بالنسبة لنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينتزو غويريني، أن “إيطاليا تعتبر مكافحة الإرهاب أولوية، وترى أن وجود التحالف الدولي المناهض لتنظيم (داعش) وأصوله القيمة، ضروري بالنسبة للمستقبل أيضا”.

وأعرب الوزير غويريني في تصريحات لدى ختام زيارته للعراق، كردستان العراق والكويت، عن “الأمل بأن يتم تعزيز مهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العراق، في ظل انسجام تام مع متطلبات المؤسسات العراقية”.

وشدد غويريني المنتمي للحزب الديمقراطي شريك الإئتلاف الحكومي حركة خمس نجوم، على أن “الوجود الإيطالي في العراق، ما دام يرحب به الشعب العراقي، ليس موضع تساؤل”.

هذا وقد أمضى وزير لادفاع ثلاثة أيام حافلة بالالتزامات، التقى خلالها، برفقة رئيس أركان الدفاع الجنرال إينتزو فيتشاريللي، الجنود الإيطاليين المرابطين في المنطقة والسلطات السياسية والعسكرية العراقية والكويتية.

وقد رافق غويريني في العراق وكردستان، سفير ايطاليا لدى بغداد برونو انطونيو باسكوينو، بينما اثناء وجوده في الكويت، من قبل سفير إيطاليا لدى الكويت كارلو بالدوتشي.

وخلال لقاء الوزير اليوم مع رئيس جمهورية العراق برهم صالح، جرت محادثة ودية أكد خلالها “دور إيطاليا كشريك متميز مع المؤسسات العراقية والمجتمع المدني”، حيث قال: “نؤمن ايماناً راسخاً بأن التحالف من أجل محاربة (داعش) يجب أن يواصل تنفيذ مهامه دون تراجع، بل بتصميم متجدد في الواقع”.