سيناتور إيطالي: تركيا تتدخل في ناغورنو إزاء صمت أوروبا وإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – ندد سيناتور إيطالي بأن تركيا تتدخل في ناغورنو كارباخ (أرمينيا) إزاء صمت أوروبا وإيطاليا.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ من حزب الرابطة روبيرتو كالديرولي، أن “أرمينيا تشكو التدخل العسكري التركي لدعم القوات الأذربيجانية، الحليف التاريخي لأنقرة، لأسباب تتعلق بالغاز أو الميل للإسلام الراديكالي، في التصعيد العسكري في منطقة ناغورنو كاراباخ، التي تشهد زيادة في أعداد القتلى”.

وذكّر كالديرولي بأن “تركيا اجتاحت شمال سورية هذا العام لمهاجمة الأكراد، واجتاحت المياه الإقليمية لقبرص بسفن عسكرية للسيطرة على حقول الطاقة، وتقاتل مع جيشها في ليبيا دعماً لقوات السرّاج لأسباب واضحة، ألا وهي التحكم بالنفط”.

وتابع “وها هي الآن، تنشر أفراداً عسكريين في منطقة رئيسية لأمن الطاقة الأوروبي، في ناغورنو كاراباخ، حيث يمر خط أنابيب نفط باكو – تبيليسي – جيهان (الذي ينقل النفط إلى إيطاليا أيضًا) وخط أنابيب جنوب القوقاز”.

وأشار السيناتور اليميني الى أن “إيطاليا بقيت متفرجة ومراقِبة حتى الآن، وكذلك الحال مع الاتحاد الأوروبي”. واختتم متسائلا “ألا ندرك أن نظام أردوغان يسيطر بالسلاح على إمدادات الهيدروكربونات وسيكون قريبًا قادرًا على ابتزاز أوروبا عن طريق منع إمدادات الطاقة عنها؟”.