مسؤول صحي إيطالي: لاتسيو وكامبانيا معرضتان لخطر كوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى مسؤول صحي إيطالي أن “فرنسا ستحتاج إلى حالة إغلاق تام”، بينما “لن نفعل ذلك نحن إن تصرفنا بشكل جيد”، لكن “مقاطعتي لاتسيو وكامبانيا في خطر”.

وفي معرض رده على سؤال عما إذا كان الطلاب والمعلمون والأهالي يسلكون جيدا بعد اعادة افتتاح المدارس؟ أجاب مستشار وزير الصحة لحالة طوارئ كوفيد 19، ڤالتر ريتشاردي، أن “الأمر يستغرق أسبوعين للتأكد، لكن الانطباع الأول إيجابي”. وأردف “كان من المهم إعادة عشرة ملايين شخص إلى حالتهم الطبيعية، لكن يجب ضمان ذلك بمرور الوقت”.

وبشأن ملاعب كرة القدم التي لا تزال تقتصر على ألف شخص في الهواء الطلق و200 في الصالات المغلقة، قال ريتشاردي إنه “لا يمكن للأمر إلا أن يكون هكذا في فترة انتشار الفيروس بشكل مكثف”، لذلك “سيتعين علينا الانتظار حتى تهدأ العدوى أو يتم العثور على اللقاح”.

وفيما يتعلق بالحياة الاجتماعية في وقت الإصابة بالفيروس، قال: “إذا كان المرء حريصًا وصارمًا، فيمكن أن يستمر ذلك، ويبدو لي أنه يتم بشكل عام احترام ارتداء الكمامات وتباعد المسافات”.

وأردف “كما أن زيادة نظافة اليدين تقضي أيضًا في حالات الإصابة بأمراض مثل الحصبة والحصبة الألمانية”. وبالنسبة للحياة الليلية “فقد حذر مع ذلك من أن الشعور بالرفاهية الصيفية جلب بعض الاسترخاء”، لكن “هناك الآن آلاف الحالات يوميًا، لذا فمن الجيد اتباع الإجراءات بعناية مثل الكمامات بعد الساعة 6 مساءً في مناطق الحياة الليلية”.

وردا على السؤال حول أن بعض المدن تفرض ارتداء الكمامات دائمًا، وهل يحدث ذلك في جميع أنحاء إيطاليا؟ أجاب ريتشاردي، أن “ذلك يعتمد على العدوى. في هذه المرحلة، يتم تقسيم جميع المدن والمناطق بالتساوي”. واختتم مذكراً بأنه “في الربيع كانت لومبارديا وبييمونتي أكثر الممقاطعات تضررًا، بينما أصبحت الآن لاتسيو وكامبانيا وسردينيا”.