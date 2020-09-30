الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لتحويل الأموال الفلسطينية دون شروط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجمعها اسرائيل فورا دون شروط.

وقدم الاتحاد الأوروبي اليوم مبلغ قدره 10.5 ملايين يورو لمساعدة السلطة الفلسطينية في دفع مرتبات ومعاشات تقاعد شهر آب/أغسطس لموظفيها المدنيين العاملين بشكل اساسي في قطاعي الصحة والتعليم في الضفة الغربية.

وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية “سيساعد هذا الدعم السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية في ظل التحديات المالية غير المسبوقة التي تواجهها نتيجة للازمة الاقتصادية المستمرة في الارض الفلسطينية المحتلة. هذه الازمة تفاقمت بسبب الآثار المترتبة على وباء كوفيد-19 والتوترات السياسية مع إسرائيل”.

وأضاف “وفي إطار نهج فريق أوروبا، عمل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بشكل وثيق وفعال على خلق افق مالي ودعم السلطة الفلسطينية في ضمان استمرار الخدمات العامة الحيوية دون انقطاع خاصة في القطاعات الاجتماعية”. ورأى أن “التوترات السياسية المستمرة مع اسرائيل يجب تجاوزها باسرع وقت ممكن، بينما تكافح فلسطين كباقي العالم الاثار الكارثية لوباء كوفيد- 19 على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي”.

وتابع “ان الاضرار غير القابلة للاصلاح للنسيج الاقتصادي والاجتماعي ليست في مصلحة اي طرف. لذلك، ينبغي احترام الاتفاقات القائمة بين فلسطين واسرائيل وتجنب اتخاذ اي خطوات. يجب تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها اسرائيل فورا دون شروط وقبولها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من حماية مواطنيها من اثار جائحة كورونا ودعمهم في الازمة المالية”