بومبيو: تفاؤل لتحسن الأوضاع بليبيا الأسبوع الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: “نحن متفائلون لأن الوضع على الأرض قد تحسن الأسبوع الماضي” في ليبيا.

وأضاف بومبيو خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو بمقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا) الأربعاء، أن “جميع الأطراف الليبية تتحدث الآن مع بعضها البعض، ونحن ندعم مبادرة المستشارة ميركل لمحادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)”.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي أن “الولايات المتحدة بذلت جهودًا دبلوماسية هائلة لمحاولة حل الوضع” في ليبيا. واختتم مبينا أن “من مصلحة المنطقة بأسرها والشعب الليبي وقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط، لتقسيم الأرباح بالطريقة الصحيحة”.