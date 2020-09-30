عشراوي: مسار الانتخابات والوحدة يتطلب دعما أوروبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، اليوم الأربعاء، إن مسار الانتخابات والوحدة الفلسطينية يتطلب دعما أوروبيا.

وطالبت عشراوي “الاتحاد الأوروبي التدخل لضمان عدم عرقلة إسرائيل للانتخابات وخصوصا في القدس المحتلة أو اتخاذ أية إجراءات من شأنها التأثير على العملية الانتخابية”.

وشددت خلال لقاء مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، “دور أوروبا الايجابي في الدفع نحو إجراء الانتخابات الأمر الذي يتطلب منهم احترام نتائجها ودعم القوائم المنتخبة”.

وكان اللقاء ناقش الوضع الفلسطيني الداخلي بما في ذلك المؤشرات الايجابية والجادة لتحقيق المصالحة الداخلية وإجراء الانتخابات باعتبارها سبيلاً لتجديد الشرعية الديمقراطية للمنظومة السياسية وطريقا نحو توحيد العمل الفلسطيني المشترك في مواجهة الخطر المحدق الذي يهدد القضية الفلسطينية” بحسب بيان ارسله مكتب عشراوي لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

وأضاف البيان: “كما بحث الطرفان السياسات الإسرائيلية الخطيرة على الأرض، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومواصلة ضم ما تبقى من الأراضي الفلسطينية وتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة، وسرقة الأراضي والموارد والمقدرات، وتبني إجراءات وخطوات تهدف إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني والتضييق على الفلسطينيين في ظل انتشار فيروس كورونا”.

وأشارت عشراوي إلى “الدور الأمريكي الخطير والهدام في المنطقة وتبني الإدارة الأمريكية لسياسة التطبيع العربي – الإسرائيلي الهادفة إلى تمرير صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية، وإنقاذ ترامب ونتنياهو من الأزمات الداخلية التي يواجهانها وتحقيق مصالحهما الانتخابية، ودعم إسرائيل إقليميا وإعادة موضعتها باعتبارها لاعب أساسي في المنطقة.

وأضافت: “إن التطبيع يضعف الموقف الفلسطيني إلا انه يجب أن لا يستخدم باعتباره ذريعة لمنح إسرائيل المزيد من الامتيازات وإنما الاتجاه نحو مساءلة دولة الاحتلال ومحاسبتها باعتبارها قضية ملحة”.

ودعت عشراوي الاتحاد الأوروبي “لاتخاذ خطوات عاجلة واستباقية لوقف الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتدخل الفوري لوضع حد لعمليات الضم القائمة على ارض الواقع، وتقديم رؤية لإنهاء الاحتلال الجاثم على ارضنا ونظام (الابارتهايد) الذي أقامته بقوة الاحتلال”. واختتمت بحثّ “الدول الأوروبية على الاعتراف بدولة فلسطين في القريب العاجل”.