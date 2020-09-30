مصدر أوروبي: نريد الانخراط في ديناميكية إيجابية بشأن العلاقة مع تركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اكد مصدر أوروبي مطلع أن الاتحاد يسعى للانخراط في ديناميكية عمل إيجابية لتحسين أجواء علاقاته مع تركيا والدفاع عن مصالحه الاستراتيجية.

وكان المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، يتحدث عشية القمة الأوروبية الاستثنائية المقررة يومي غد وبعد غد في بروكسل.

وأوضح المصدر ان الاتحاد الأوروبي جاهز لاستخدام كافة أدواته للتعامل مع تركيا، وهي المطالبة بالامتناع عن أي عمل أحادي يؤجج التوتر في شرق البحر الأبيض المتوسط.

ولفت المصدر النظر إلى أن قادة أوروبا سيناقشون كيفية الوصول إلى مقاربة موحدة للتعامل مع تركيا، مبينا أن “هناك مؤشرات إيجابية وتحسن في الأجواء بين أثينا وأنقرة، ولكن الوضع ليس كذلك بالنسبة لقبرص”، حسب كلامه.

في هذا المجال، أكد المصدر أن رئيس الاتحاد شارل ميشيل سيسعى إلى وضع النقاش على سكة مقترحه القائل بتنظيم مؤتمر إقليمي لحل كافة المشاكل العالقة مع تركيا، حيث “حظي المقترح بترحيب الكثير من الأطراف”، حسب تعبيره.

هذا ومن المأمول عقد هذا المؤتمر في بداية العام المقبل، من أجل التوصل إلى رؤية إقليمية شاملة للوضع في شرق المتوسط خاصة لجهة ترسيم الحدود البحرية بين الدول المتشاطئة وتجنب مزيد من الاتفاقيات الثنائية “الجدلية” بينها.

كما يريد الأوروبيون طرح كافة المسائل على الطاولة في حال التفاوض مع تركيا، وخاصة لجهة التعاون الأمني، الهجرة والتبادل التجاري والطاقة وغير ذلك.

يذكر أن القمة الأوروبية سيناقش أيضاً العلاقات مع الصين، بيلاروسيا، التوتر في إقليم ناغورنو كاراباخ، حالة المعارض الروسي نافالني بالإضافة إلى مسائل الموازنة الأوروبية، التحول الرقمي والبيئي ومخطط التعافي الاقتصادي.