الإمارات وإسرائيل تبحثان أوجه التعاون في مجال العلوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – بحثت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، اليوم الأربعاء، أوجه التعاون في مجال العلوم.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن البحث جرى خلال إتصال هاتفي بين وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الدكتور سلطان احمد الجابر ووزير العلوم والتكنولوجيات الإسرائيلي يزهار شاي.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أنه “تم الاتفاق على التعاون في مجالات مختلفة بينها الفضاء والزراعة والذكاء الاصطناعي. كما قرر الوزيران إقامة صندوق لدفع مشاريع مشتركة قدما”.

وقالت إنه “تم الاتفاق ايضا على ترتيب سلسلة من اللقاءات بين مسؤولين من كلا البلدين بغية دفع التعاون العلمي والتكنولوجي قدما”.

وقال وزير العلوم والتكنولوجيات الإسرائيلي إن “هذا التعاون يساهم في تعزيز العلاقات الجديدة ويصب في مصلحة الشعبين”.