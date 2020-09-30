اتصالات أوروبية لخفض التصعيد في ناغورنو كاراباخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يقوم مسؤولو المؤسسات الأوروبية بإجراء العديد من الاتصالات والتحركات من أجل تطويق الوضع في إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

في هذا الإطار، أجرى رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل اتصالين هاتفيين بكل من رئيس أدربيجان، ورئيس وزراء أرمينيا لحثهما على تطويق الوضع في الإقليم ومنع مزيد من التفجر.

في السياق ذاته، أجرى الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو للتأكيد على رغبة بروكسل رؤية الهدوء يعود للإقليم.

وينظر الأوروبيون بعين من الريبة لقيام تركيا بتقديم دعم واضح لأذربيجان وكذلك لنقلها مقاتلين أجانب، خاصة من سورية، لدعم القوات الآذرية على الجبهات، فـ”العالم لا يحتاج لصراع إضافي”، حسب المسؤولين في بروكسل.

لكن محادثات بوريل مع جاويش أوغلو تطرقت ايضاً إلى التوتر في شرق المتوسط.

يذكر أن مسألة تجدد الصراع في ناغورنو كاراباخ ستبحث خلال القمة الأوروبية المقررة يوم غد وبعد غد في بروكسل.