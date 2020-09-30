إيطاليا: ارتفاع عدد الإصابات وانخفاض الوفيات بكوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن هناك 1851 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

وقال التقرير الصحي الخاص بالوقوف عند وضع حالة الطوارئ، إنه “في الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم تسجيل 19 حالة وفاة أخرى، ليصل العدد الإجمالي إلى 35,894 منذ بدء حالة الطوارئ”.

وذكر التقرير اليومي لوزارة الصحة والمتاح على موقع الدفاع المدني أيضا، أنه “منذ يوم أمس تم إجراء 105,564 تحليل كشف عن الإصابة بالفيروس المستجد”، وأن “عدد المرضى في المستشفيات يبلغ حاليا 3327، وهم بزيادة بمجموع 8 أشخاص مقارنة بأمس”، بينما “ارتفع عدد مرضى أقسام العناية المركزة الى 280، بزيادة بـ9 حالات”.

وقال تقرير الوزارة إن “الحالات الإيجابية حاليًا من ناحية الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا تبلغ51263 “، وهي “بزيادة بحاصل 633 منذ أمس”، وأن “العدد الإجمالي للمتعافين هو 227,704″، مبينا أن هناك 1198 شخصاً خرجوا من المستشفى اليوم”.

وكشف التقرير عن أن “اليوم أيضا، لا توجد أي مقاطعة إيطالية خالية من الإصابات بفيروس كورونا”، وأن “كامبانيا (جنوب) كانت الأكثر تضررا مرة أخرى مع 287 إصابة، 210 في لاتسيو و201 في لومبارديا”.

وخلص تقرير الوزارة الى القول إن “الأقاليم الأقل تضررًا هي فالي داوستا (شمال) وموليزي (جنوب) مع 6 حالات جديدة”، بينما “تخلفت بازيليكاتا (جنوب) عن الركب مع 32 حالة جديد، بينما سجل فيها أمس 6 حالات فقط”.