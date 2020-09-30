الداعشية الإيطالية المعتقلة في سورية: ندم وخيبة أمل من “دولة الخلافة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – أبدت الداعشية الإيطالية المعتقلة في سورية، أليشي برينيولي “الندم وخيبة الأمل من (دولة الخلافة)”.

وخلال الإدلاء بإفادتها أمام قاضي التحقيق في ميلانو الأربعاء، قالت المرأة التي اعتقلت في سورية من قبل وحدة العمليات الخاصة (ROS) التابعة لقوات الدرك، وأعيدت إلى إيطاليا مع أطفالها الأربعة، إنها ذهبت إلى هناك مع زوجها وأولادها “تلبية لدعوة دولة الخلافة”، لكنها بعد ذلك “تابت” وهي الآن تقوم بعملية “إعادة نظر”، في كل ما مرت به.

وأوضحت برينيولي، زوجة مقاتل تنظيم (داعش) محمد قريشي، التي تخضع للتحقيق في جريمة الإنتماء لتنظيم يضطلع بنشاط الإرهاب الدولي، أنها قررت مع زوجها العودة الى البلاد وأدركت أن الدعاية التي أقيمت لصالح (دولة الخلافة) كانت في جوهرها، مجرد خداع”.

وأثناء الاستجواب الذي تم بحضور رئيس قسم مكافحة الإرهاب في ميلانو، ألبرتو نوبيلي أيضًا، زعمت برينيولي أنها وزوجها، الذي توفي في سورية، أصابتهما خيبة الأمل من تنظيم (داعش)”. واختتمت مكررة القول إنها “الآن سعيدة للغاية بالعودة إلى إيطاليا”.