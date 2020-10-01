دي مايو: بومبيو قدّر النموذج الإيطالي للتصدي لفيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن نظيره الأمريكي مايك بومبيو، أبدى تثمينه للنموذج الإيطالي للتصدي لفيروس كورونا.

وكتب الوزير دي مايو على (فيسبوك) مساء أمس: “أشكر وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو على هذه الزيارة التي حظيت بتقدير كبير من قبل حكومتنا، وعلى تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها إيطاليا ضد وباء كوفيد 19”.

وأشار دي مايو الى أنه “في اجتماعنا، أعرب (بومبيو) عن تقديره لما يعتبره الجميع الآن نموذجاً فاضلاً للاستجابة للأزمة الصحية: النموذج الإيطالي”.

وكتب الوزير أن “إيطاليا أظهرت بالحقائق أنها دولة صلبة وقوية، ولديها حكومة استطاعت تجاوز الأوقات الصعبة بالمسؤولية”، مبينا أن “دورنا في السيناريو الأوروبي والدولي معترف به من قبل الجميع اليوم، وكلما توطدت علاقاتنا، نمت إيطاليا”.

وتابع “لقد كافحنا للحصول على أكبر عدد ممكن من الموارد من صندوق التعافي. لقد نجحنا، ونحن نسعى للتمكن من تصدير المزيد والمزيد من منتجاتنا إلى الخارج ونساهم مع شركاء الاتحاد الأوروبي بفتح عملية مصالحة وطنية في ليبيا ضمانا لأمننا القومي وأمن المنطقة بأسرها”.

وأكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية أنه علاوة على ذلك، “نحن نؤمن بشدة بالقيم المشتركة للديمقراطيات الغربية العظيمة. بطبيعة الحال، بلدنا منفتح على فرص التنمية والنمو لإعادة إطلاق الاقتصاد الداخلي وتنشيط أعمالنا، خاصة بعد الأزمة الناجمة عن الوباء”. واختتم بالقول “لكننا نخط حدود تحركنا دائمًا استناداً لما لقيمنا الأورو أطلسية”.