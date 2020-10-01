بوريل يؤكد دعم الاتحاد الأوروبي لبناء الدولة الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل، استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لبناء الدولة الفلسطينية.

وكان بوريل قد أعاد التأكيد على هذا الموقف خلال مكالمة هاتفية أجراها ليل أمس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وبحث الرجلان، حسب البيان الصادر عن مكتب بوريل، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وفرص اجراء انتخابات فلسطينية وآخر التطورات في المنطقة.

وجاء في البيان: “جدد بوريل التزام الاتحاد بحل الدولتين المتفاوض عليه والقابل للحياة والذي يحترم المعايير الدولية”.

وشدد المسؤول الأوروبي على أهمية خلق الظروف لإعادة بناء الثقة واستئناف الحوار بين الأطراف المعنية بالصراع.