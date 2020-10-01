بلجيكا: ارتفاع معدلات الوفاة بكوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد المركز الوطني لإدارة الأزمات التابع لوزارة الصحة استمرار ارتفاع حالات الوفاة جراء الإصابة بكوفيد 19 في البلاد، وذلك بعد تسجيل 15 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالإضافة إلى 1337 إصابة جديدة.

وأشار المركز في احدث تقاريره اليوم إلى أن معدل الوفيات قد وصل إلى معدل 5.6 حالة يومياً في الفترة ما بين 22 و28 أيلول/سبتمبر الماضي.

وتأتي الأرقام اليومية لترفع عدد الإصابات إلى 118458 حالة وعدد الوفيات إلى 10016 وفاة منذ بداية انتشار الوباء.

هذا ويتخوف الخبراء والمعنيون بمتابعة الوباء في البلاد من الارتفاع المطرد للحالات التي تستوجب العلاج في المستشفيات، فقد وصل عدد هذه الشريحة من المصابين إلى 738 حالة منهم 157 في وحدات العناية المركزة.