سفارة الصين بروما: لينهِ بومبيو عرضه بأقرب وقت ممكن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعربت سفارة الصين في روما عن “الأمل بأن ينهي السيد بومبيو عرضه في أقرب وقت ممكن”.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم السفارة الصينية في روما رداً على الاتهامات التي وجهها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للصين، خلال ندوة الحرية الدينية بالفاتيكان وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس مع الوزير لويجي دي مايو في مقر الوزارة، قصر (فارنيزينا).

وقال المتحدث في بيان، إن “وزير الخارجية الأمريكي بومبيو خلال زيارته لروما، عمد مرة أخرى الى تشويه الحزب الشيوعي الصيني، وهاجم السياسة الداخلية للصين دون سبب، وحاول زعزعة استقرار العلاقات بين إيطاليا والصين”.

وأردف “إننا نعارض بشدة وندين بقوة مثل هذه المواقف. السيد بومبيو يلوم الصين بحجة حماية حقوق الإنسان وحرية الدين والأمن السيبراني”، مببينا أن “تصريحاته مليئة بالتحيز الأيديولوجي والجهل بالصين”.

وذكر المتحدث باسم السفارة الصينية في روما أنه “خلال 71 عامًا منذ إنشاء جمهورية الصين الشعبية، سلك الشعب بقيادة الحزب الشيوعي الصيني، مسارًا تنمية يتوافق والاحتياجات الوطنية، وحقق نتائج واضحة للجميع”.

وأشار الى أن “المواطنين الصينيين، الذين ينتمون إلى جميع المجموعات العرقية، يتمتعون اليوم بشعور غير مسبوق بالرضا والسعادة والأمن. إن تقييم ما إذا كان وضع حقوق الإنسان والحرية الدينية والأمن السيبراني في الصين جيد أم لا، يعود لأصحاب الحق الأكبر بالتحدث عن هذه المسألة، أي 1.4 مليار مواطن صيني، وبالتأكيد ليس لأي سياسي أجنبي”.

وذكّر المتحدث الدبلوماسي بأن “في إيطاليا هناك مثل يقول: من يبذر الريح يجمع العاصفة”. واختتم بالقول “نأمل أن ينهي السيد بومبيو عرضه في أسرع وقت ممكن”.