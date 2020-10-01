إصابات كورونا في إسرائيل تقترب من 9 آلاف يوميا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – اقتربت إصابات فيروس كورونا في إسرائيل من 9 آلاف إصابة يوميا، مسجِلة بذلك رقما قياسيا غير مسبوق في ظل إجراءات الاغلاق المشدد المستمر منذ اسبوع.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنها سجلت 8919 إصابة و17 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف: “بلغ عدد مرضى كورونا في البلاد، 248133 حتى صباح اليوم الخميس، بينهم 1571 وفيات. ومن مجمل الإصابات هناك 810 وصفت حالتهم بالخطيرة و206 موصولين بجهاز التنفس الإصطناعي، و177752 تماثلوا للشفاء، علمًا أن المرضى حاليًا عددهم 68811”.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت مساء أمس على تمديد فترة الاغلاق المشدد حتى الرابع عشر من الشهر الجاري، أي إلى ما بعد فترة الاعياد اليهودية.

وتدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس القيود على المشاركة بالمظاهرات والتي تحصر المشاركة فيها على مسافة كيلومتر واحد عن المنزل وبمجموعات لا تزيد عن 20 شخصا.

ويمنع من السفر من اشترى تذاكر سفر في الفترة ما بين اليوم الخميس وحتى تاريخ الرابع عشر من الشهر الجاري.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن الخروج الكلي من الاغلاق قد يستغرق ما بين نصف عام إلى عام كامل.