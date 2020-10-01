بومبيو في مقر سانت إيجيديو: التواجد هنا نعمة حقيقية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لدى زيارته لمقر مقر جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية، إن تواجده هناك نعمة حقيقية.

وفي تصريحات لدى وصوله إلى مقر الجماعة في حي تراستيفيري (وسط روما) الخميس، اضاف بومبيو، أن “التواجد هنا شرف، ونعمة حقًا أن أكون هنا في هذا المكان، الذي تقومون منه بمثل هذا العمل الرائع”.

واستذكر رئيس الدبلوماسية الأمريكية كيف أن وزارة خارجية بلاده تعمل منذ بعض الوقت مع ما وصفه: “الأمم المتحدة في تراستيفيري” في إشارة الى الجماعة الكاثوليكية، وبشأن مساهتمها في قضية جنوب السودان.

وخاطب وزير الخارجية الأمريكي أعضاء سانت ايجيديو قائلا: “إنكم تعتنون بالمحتاجين في أصعب الظروف، إنه لأمر رائع أن أكون هنا حقاً”، وأردف “يمكننا أن نستمر بأن نكون أصدقاء وشركاء جيدين، وأن نعمل معًا لتحقيق أشياء جيدة في العالم”.