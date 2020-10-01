المفوضية الأوروبية تبدأ مرحلة التدابير الرسمية ضد بريطانيا لانتهاكها اتفاق بريكست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أرسلت المفوضية الأوروبية اليوم اشعاراً رسمياً إلى حكومة المملكة المتحدة يؤكد خرق لندن لبنود اتفاقية الانسحاب من الاتحاد (بريكست).

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا الاشعار الرسمي يعد بداية لسلسلة من الإجراءات الممكن اتخاذها ضد بريطانيا فيما لم تستجب للتحذيرات الأوروبية.

ويتعلق الأمر هنا بقيام بريطانيا بتمرير قانون السوق الداخلية والذي يشكل انتهاكاً صارخاً للبروتوكول الخاص بإيرلندا وايرلندا الشمالية، ما سيسمح للندن بتجاهل الأثر القانوني لاتفاقية الانسحاب.

وتنص المادة الخامسة من اتفاقية الانسحاب (بريكست)، التي وقعت عليها كل من بروكسل ولندن، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية ومنع أي أجراء أحادي يعرضها للخطر.

هذا ولم تستجب بريطانيا لكافة طلبات الاتحاد الأوروبي لتعديل القانون أو سحب البنود المثيرة للجدل.

وتعتبر المفوضية أن من واجبها وحقها الشروع بإجراءات ضد بريطانيا فيما لم تستجب للإخطار الرسمي خلال شهر واحد، فـ”نحن سنستمر في تنفيذ التزاماتنا بالكامل”، وفق كلام فون دير لاين.

يذكر أن تنفيذ بنود اتفاقية بريكست، التي نظمت خروج بريطانيا من التكتل الموحد في 31 كانون الثاني/يناير الماضي، يعد شرطاً أساسياً لإبرام اتفاق شراكة مستقبلي يؤطر العلاقة بين الجارين.

هذا ويحتوي اتفاق بريكست على نصوص تحدد آليات فض النزاعات وحل الخلافات لضمان التنفيذ الكامل له.