عالم وبائيات إيطالي: بعد أسبوعين أو ثلاثة سيكون الموقف حاسماً من انتشار الوباء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قال عالم وبائيات إيطالي إنه بعد أسبوعين أو ثلاثة، سنشهد الموقف الحاسم من ناحية انتشار وباء كوفيد 19.

وفي تصريحات متلفزة الخميس، أضاف مدير قسم الأمراض المعدية بمستشفى ساكّو في ميلانو (مقاطعة لومبارديا ـ شمال)، ماسّيمو غاللي، أن “من المؤكد أن اتجاه الإصابات بفيروس سارس ـ كوف ـ 2 في إيطاليا أفضل من الاتجاه المسجل في البلدان الأوروبية الأخرى، لكن اللحظة الحساسة قادمة، ويمكنني أن أقول بصراحة أنني لست مرتاحًا من ناحيتها على الإطلاق”.

ورأى خبير الأوبئة أن “القلق مشروع، كما هو معلوم”، لكن “على أية حال، يمكننا إبداء بعض التفاؤل أيضاً من ناحية مجريات الأمور حتى الآن”.

واستدرك غاللي محذراً: “لكننا بلغنا حقًا، ذروة يمكنها أن تقودنا إلى وضع أسوأ بكثير، وكذلك العكس”، مبينا أن “الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة ستكون حاسمة في مجالي الرصد والاحتواء، وكذلك العمل الفوري للحد من تفشي المرض”.