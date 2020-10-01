حاكم صقلية: على دي مايو بذل مزيد من الجهود لأجل الصيادين الموقوفين في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قال رئيس مقاطعة صقلية، نيللو موزوميتشي، بشأن الصيادين المحتجزين في ليبيا، إنه “يجب عمل المزيد”.

وأضاف موزوميتشي في تصريحات إذاعية الخميس، أنه “لو كنت مكان وزير (الخارجية لويجي) دي مايو، لذهبت على الفور للتحدث مع السلطات في طرابلس، وآمل أن يمتلك القوة للقيام بذلك”.

وتابع رئيس المقاطعة، أن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي “كونتي أكد لي أنه قام بالتدخل بشكل شخصي، لكنني أعتقد أنه لم يتم عمل كل ما يجب القيام به”، والذي “آمل أن يحدث في الساعات القليلة المقبلة”.

وذكر حاكم صقلية أنه “ليس من الممكن بعد شهر من احتجاز 18 شخصًا في دولة أجنبية، أن لا تكون الدولة الأم على علم بالوضع القانوني لكل منهم”. وأردف “يجب أن يعرف أقارب وسلطات الدولة الأم الظروف الحقيقية”، مبينا أن “الصمت هو أكثر ما يؤثر على أفراد أسر المحتجزين”.

وكان عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب من حزب الرابطة المعارض، باولو غريمولدي، قد انتقد “صمت” الحكومة في بلاده بشأن أنباء وردت عن نية السلطات في شرق ليبيا احالة البحارة الصقليين المحتجزين في بنغازي، والمتهمين بالصيد في المياه الاقليمية الليبية، الى محكمة عسكرية.