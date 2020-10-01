رئيس البرلمان الاوروبي: للتوصل لاتفاق مع بريطانيا يتعين احترام الاتفاقيات السابقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، أن التوصل إلى اتفاق يتطلب أولاً احترام الاتفاقيات السابقة.

وكان ساسولي يعلق أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل بعد مشاركته في الجلسة الأولى للقمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل، على عدم احترام بريطانيا لاتفاقية الانسحاب من التكتل الموحد (بريكست).

وعبر المسؤول الأوروبي عن أسفه للوضع الحالي، حيث اضطرت المفوضية لإطلاق الإجراءات القانونية ضد بريطانيا لعدم احترامها للاتفاق الذي سبق ووافقت عليه، وقال: “لم نتوقع أن نصل لما نحن فيه الآن”.

وشدد رئيس البرلمان الأوروبي على ضرورة أن يعي الجميع أهمية اللحظة التاريخية التي تمر بها العلاقات بين بروكسل ولندن، والاثار المترتبة على عدم وجود اتفاق بحلول نهاية العام الحالي.

كما عبر عن استعداد الجهاز التشريعي الأوروبي الاستمرار بلعب دوره في عملية إقرار اتفاق يؤطر العلاقة المستقبلية بين الطرفين الأوروبي والبريطاني.

ويتعلق الأمر بقيام لندن بتمرير قانون لحماية السوق الداخلية، ما اعتبرته بروكسل انتهاكاً للبروتوكول المتعلق بايرلندا وايرلندا الشمالية، والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية بريكست.

وأمام رفض لندن سحب القانون أو تعديل بعض مواده، قامت رئيسة المفوضية الأوروبية بارسال اشعار رسمي ينذر ببدء إجراءات قانونية لحل النزاع بين الطرفين ما قد يؤدي بهما إلى المثول أمام محكمة العدل الأوروبية.

ويتعين على لندن الرد على الاشعار الأوروبي خلال شهر واحد من تاريخه لوقف التحرك الأوربي بحقها.