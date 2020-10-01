سانت إيجيديو: تحدثنا مع بومبيو عن الحرية الدينية لا عن الصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية: “تحدثنا مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن الحرية الدينية، ولكن ليس عن الصين”.

جاء ذلك في اشارة الى دعوة ادارة واشنطن للبابا فرنسيس بعدم تجديد اتفاقية بين الكرسي الرسولي والسلطات في بكين حول الجهة المخول لها تعيين الكهنة في الصين.

وصرح رئيس سانت إيجيديو ماركو إيمبالياتسو، للصحفيين في نهاية زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لمقر الجماعة، التي وصفها بومبيو بـ”الأمم المتحدة في حيّ تراستيفيري”، أن الموضوعات التي ثار الجدل بشأنها لم تكن على جدول أعمال الزيارة، ولم نتحدث عن الصين”.

وأوضح إيمبالياتسو، أنه “جرى الحديث عن الحرية الدينية، بدءًا من المسيحيين في سورية، وعن المواقف العديدة التي يمثل فيها المسيحيون أقلية مضطهدة”، كذلك “عن أقلية الروهينغا المسلمة واليزيديين”، مشيرا الى أن “جماعتنا تقوم بعمل رائع في هذا الصدد، كذلك لأن هناك مجتمعات أقلية مسيحية في البلدان الإسلامية”، لذا “كان موضوع البحث هو الحوار بين الأديان وتنميته”.

وذكر رئيس الجماعة الكاثوليكية، أن “بومبيو أخبرنا بأن سانت إيجيديو تؤدي وظيفة نبيلة”، حيث “تصل هناك حيث لا يمكن للسياسة أن تذهب”. واختتم بالقول: “إنها وظيفة تقدرها الولايات المتحدة”، نقلاً عن قول وزير الخارجية الأمريكي.