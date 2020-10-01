حاكم توسكانا: جيد عدم اتباع ترامب في حرب باردة جديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فلورنسا – قال رئيس مقاطعة توسكانا (وسط إيطاليا) إنريكو روسّي، إن من الجيد عدم اتباع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حرب باردة جديدة.

وكتب روسي على صفحته في (فيسبوك) الخميس، أن “إيطاليا كحكومة وكذلك الكرسي الرسولي، يقفان بكرامة في وجه ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو، الذي جاء إلى بلادنا لمحاولة تعزيز جبهة أطلسية ضد الصين”.

ودعا القيادي بالحزب الديمقراطي، شريك حكومة الائتلاف مع حركة خمس نجوم، وزير الخارجية لويجي دي مايو الى أن “لا ينهار ولا ينثني، ويستجيب بالمثل، وبفضل قوة الاتحاد الأوروبي يمكن أن يقول إن أمن شبكة اتصالات الجيل الخامس تمثل أولوية بالنسبة لنا أيضًا، دون الإذعان لطلبات وزير الخارجية الأمريكية”.

وأشار روسّي الى أن “الكرسي الرسولي لم يقبل حتى طلب بومبيو أن يستقبله البابا، وبالتالي تجنب أي استغلال لأغراض انتخابية”، وهو “يؤكد مجددًا أنه لحماية الكاثوليك الصينيين، سيمضي قدمًا في اتفاقياته مع الصين وسيواصل اتباع سياسة الخطوات الصغيرة”.

وتابع “برأيي أن من الجيد عدم اتباع أمريكا ترامب في حرب باردة جديدة تكون لها عواقب سلبية على جميع العالم على المستوى الاقتصادي وعلى صعيد العلاقات الدولية والسلام”. ولفت الى أن “أوروبا والكنيسة إذا تمكنتا من امتلاك موقف مستقل بمساهمة حكومتنا أيضًا، فسيكون العالم قادرًا على تجنب الاستقطاب نحو صراع جديد بين قوتين عظميين، مليئتين بالمجاهيل والمخاطر”.

وذكر حاكم توسكانا المنتهية ولايته، أنه “لا داعي للتأكيد على كيف أن إيطاليا لوحدها ستكون ضعيفة للغاية في مواجهة الضغط الأمريكي لولا أوروبا”، وأنه “كيف يمكن لصوت الكرسي الرسولي، من ناحية أخرى، أن يلعب دورًا أساسيًا في الشؤون الدولية لتعزيز الحوار والسلام”.