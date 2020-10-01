الفاتيكان: اجتماع ودي بين الكاردينال بارولين وبومبيو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما –تحدث الفاتيكان عن حوار ساده “الاحترام والود” جرى صباح الخميس بين أمين سرّ دولة حاضرة الفاتيكان، الكاردينال بييترو بارولين ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، مايكل ريتشارد بومبيو.

وأشارت مذكرة صدرت عن الكرسي الرسولي الى أن الاجتماع الذي حضره مسؤول العلاقات مع الدول المونسنيور ريتشارد غالاغر، عرض فيه الطرفان “مواقفهما فيما يتعلق بالعلاقات مع جمهورية الصين الشعبية، في جو من الاحترام والهدوء والود”.

واضافت المذكرة “كان هناك أيضًا حديث عن بعض مناطق الصراع والأزمات، خاصة القوقاز والشرق الأوسط وشرق المتوسط”، خلال الاجتماع الذي استغرق حوالي 45 دقيقة