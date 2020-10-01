ماكرون: لدينا معلومات مؤكدة عن نقل مقاتلين سوريين إلى ناغورنو كاراباخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن لديه معلومات مؤكدة عن نقل مقاتلين سوريين ينتمون إلى مجموعات جهادية عن طريق تركيا للقتال في ناغورنو كاراباخ.

وكان ماكرون يدلي بتصريحات صحفية لدى وصوله إلى مقر انعقاد القمة الأوروبية اليوم في بروكسل.

ووصف ماكرون هذه المعلومات بـ”الخطيرة والتي ستغير المعادلة”، وقال “توافقت مع كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين على تبادل المعلومات بشأن النزاع في ناغورنو كاراباخ ومعاينة العواقب”.

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه أصدر مع نظيريه الأمريكي والروسي، ضمن مجموعة مينسك، بياناً عبروا فيه عن قلقهم العميق للوضع في الإقليم ورغبتهم بالتوصل إلى وقف اطلاق نار فوري ودون شروط والتوجه نحو حل سلمي تفاوضي للأزمة بين أذربيجان وأرمينيا.

كما استعرض ماكرون المواضيع التي ستناقشها القمة، مبدئياً تأييده لفرض عقوبات موجهة ضد بيلاروسيا، وللتوجه نحو حوار حقيقي مع تركيا وتضامنه مع كل من قبرص واليونان على خلفية التوتر القائم في شرق المتوسط.

وأشار إلى أهمية أن يعمل الأوروبيون على تعزيز أمنهم الاستراتيجي، حيث “نريد أن نرى أوروبا كقوة استراتيجية”، على حد قوله.