صلاة الغائب على روح أمير الكويت الراحل بالمسجد الأقصى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إنه تم اليوم الخميس إقامة صلاة الغائب على روح أمير الكويت الراحل في المسجد الأقصى.

وأشارت إلى انه “بدعوة من مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، أقيمت بعد صلاة ظهر اليوم صلاة الغائب في المسجد الأقصى المبارك عن روح طيب الذكر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، في رسالة تضامن مع أبناء هذا البلد الطيب وتخليداً لذكرى المرحوم ومواقفه التاريخية، والتي انحاز فيها الى قضايا امته وهمومها وعلى رأسها قضية المقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس”.

وقال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، الشيخ عزام الخطيب “اننا اليوم نعزي أنفسنا وأبناء دولة الكويت العربية الشقيقة في مصابهم الجلل، سائلين الله تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يختار لهذا البلد الطيب من يحفظ عهد الفقيد ورسالته التي عاش ومات عليها”.

وقد أديت الصلاة في رحاب المسجد الأقصى ا بحضور جمع من أبناء المدينة وعلمائها وعدد من أعضاء مجلس الأوقاف الإسلامية .