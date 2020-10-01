اشكنازي: قرار المفاوضات مع لبنان بعد 3 سنوات من الاتصالات الدبلوماسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال وزير الخارجية، الإسرائيلي غابي اشكنازي إن قرار المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية حول الحدود المائية بين البلدين جاء بعد ثلاث سنوات من الاتصالات الدبلوماسية.

وقال اشكنازي في بيان ” أود أن أشكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وموظفيه على جهودهم المتفانية التي أدت إلى بدء المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود البحرية”.

وأضاف “هذه خطوة مهمة جاءت بعد ثلاث سنوات من الاتصالات الدبلوماسية، ولم تكن لتتحقق لولا الوساطة الأمريكية”.

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي “أعتقد أن نجاح المحادثات سيسهم بشكل كبير في استقرار المنطقة ويعزز الرخاء لمواطني إسرائيل ولبنان”.

وقد أعلنت إسرائيل ولبنان، اليوم الخميس، أنهما ستشرعان في محادثات حول ترسيم الحدود البحرية المشتركة

ورجح مصدر سياسي اسرائيلي ان تبدأ المحادثات تحت رعاية امريكية في غضون اسبوعين في مقر قوات (يونيفيل) الدولية في الناقورة وربما عبر تطبيق الفيديو كونفرينس بسبب جائحة كورونا

ورحب وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينيتس بالتفاهمات التي اتاحت الشروع في المحادثات .

وقال “ان الهدف هو انهاء الخلاف بين الدولتين حول الحدود البحرية من اجل تطوير الموارد الطبيعية لصالح كافة شعوب المنطقة”.