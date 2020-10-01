دبلوماسي ايطالي سابق: فرض عقوبات على تركيا ليس مجديا، بل يفاقم الازمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما –أشار السفير الايطالي السابق لدى تركيا، كارلو مارسيلي الى أن القمة الاوروبية الملتئمة اليوم وغدا في بروكسل ستناقش طلبات لفرض عقوبات على تركيا من جانب فرنسا واليونان. وقال في تصريح لمجموعة (آدنكرونوس) الاعلامية “لكن يحدوني الامل ألا يتم تبنيها”.

وأردف الدبلوماسي الايطالي السابق لدى أنقرة “دعونا نواجه الأمر، فالعقوبات ليست مجدية، فهي ستزيد من تفاقم مواقف تركيا. والتي أعتقد أنها بالفعل تفاقمت بما فيه الكفاية “.

واشار الى أنه داخل الاتحاد الأوروبي، يبدو أن مبدأ التضامن بين الدول الاعضاء هو السائد حاليًا ، والذي من الواضح أنه يفضل اليونان، لكن “القضية تتعلق بجميع البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط​​، ومصلحة إيطاليا الخاصة”.

لهذا السبب، وفقًا للسفير السابق، يجب على الاتحاد الأوروبي “اتخاذ موقف متوازن قدر الإمكان”، نظرًا لأن “طلبات تركيا تبدو معقولة بالنسبة لي”، في اشارة الى ما تضمنته رسالة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقادة الاتحاد الاوروبي.