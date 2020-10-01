ايطاليا: اصابات كورونا اليومية تتجاوز 2.500 اصابة لأول مرة منذ 5 أشهر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات صدرت عن وزارة الصحة الايطالية مساء الخميس ارتفاعا في الاصابات اليومية بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، متخطية لأول حاجز الالفين اصابة منذ 29 نيسان/ابريل الماضي، حيث تم الاعلان عن 2548 حالة ايجابية خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تم تسجيل 24 وفاة جديدة (19 أمس).

ووفق بيانات وزارة الصحة، يبلغ العدد الاجمالي للضحايا، منذ بداية تفشي الفيروس في شباط/فبراير الماضي، 35 ألفا و918.

الحالات الايجابية المؤكدة النشطة ارتفعت اليوم الى 52 ألفا و647.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 228 ألفا و844، بعد أن تماثل 1140 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.

ويصل بذلك العدد التراكمي للاصابات، أي مجموع الحالات النشطة المؤكدة والضحايا والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا الصحية، الى 317 ألف و409.

وارتفع عدد المرضى الذين يعانون من أعراض ويتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات الى ثلاثة آلاف و97 (اثر استقبالها 50 مريضا جديدا)، بينهم 291 بغرف العناية المركزة (بزيادة قدرها 11 مريض بين أمس واليوم)