وزير الدفاع الايطالي يدعو لاتفاق نهائي لوقف اطلاق النار في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما –رأى وزير الدفاع الايطالي، لورينزو غويريني أنه يتعين على طرفي النزاع المسلح في ليبيا “التوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار، في أسرع وقت ممكن”. وأشار في تصريح صحفي الخميس الى أنه “بدون ذلك لا يمكن افتراض أي تقدم ملموس في عملية صلح دائمة” في ليبيا.

ونوه المسؤول الايطالي بأن عملية إيريني، المختصة بمراقبة حظر توريد الاسلحة الى ليبيا، “تقدم مساهمة كبيرة على الجبهة البحرية، فإن اعتراض الناقلة المحملة بوقود الطائرات في 10 أيلول/سبتمبر الماضي، هي نتيجة ملموسة لفعالية الدوريات في البحر”.

وفيما يتعلق بالأزمة شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، أكد غويريني على “ضرورة الدفع بالمفاوضات مع أنقرة من أجل إيجاد حلول بناءة لتعزيز سياسة الحوار”.