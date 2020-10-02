بومبيو: بوسع قادة أوروبا دعم “اتفاق أبراهام” التاريخي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو أن بوسع القادة الاوروبيين دعم “االاتفاقية التاريخية” التي قضت بتطبيع العلاقات بين اسرائيل ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.

وقال بومبيو، في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الايطالية انها “فرصة كبيرة لمواصلة توسيع منطقة الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط. لقد اتخذ قادة دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين خطوة نبيلة بالاعتراف بوجود إسرائيل. كانت هذه خيارات سيادية ومستقلة وبلدانهم كانت بالفعل جاهزة لها”.

وأشار بومبيو الى أن دولا أخرى، دون أن يسميها، ستنضم الى (اتفاق أبراهام)، وقال “أعتقد أن القادة الأوروبيين بوسعهم دعم هذه العملية بنشاط. يمكنهم الذهاب إلى دول المنطقة والتأكيد على ضرورة الاعتراف بوجود إسرائيل لأنه قرار يمليه الحس السليم والواقع التاريخي. إن إسرائيل مقدر لها الوجود ولها الحق في الوجود ودول المنطقة لديها كل الاهتمام لتطوير العلاقات والمصالح مع إسرائيل: من الدبلوماسية إلى التجارة إلى الأمن”.

وجدد وزير الخارجية الامريكي “أعتقد أن القادة الأوروبيين يمكن أن يلعبوا دورًا استراتيجيًا أساسيًا للمساعدة في توسيع روح الحرية هذه، والتي تسمح أيضًا بايقاف وصد (نفوذ) جمهورية إيران الإسلامية التي لا تزال تشكل أكبر قوة مزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الاوسط بأسرها”.

وردا على سؤال حول رفض السلطة الفلسطينية لـ(اتفاق أبراهام)، ووجهة نظره عما يحتاجونه الفلسطينيون: عرض اتفاق سلام أفضل أم قيادة جديدة؟، قال “عليهم الالتزام بالحوار”.

وقال “نأمل أن ينضم إلينا قادة الشعب الفلسطيني، وأن يوافقوا على أن يكونوا جزءًا من هذه العملية ويبدأون في الدخول في مفاوضات جادة مع إسرائيل”، فـ” لا يمكن الاكتفاء بإلقاء زجاجات المولوتوف، بل يتعين الانخراط في الدبلوماسية. هذه هي الطريقة لتطوير علاقات سلمية”.