بلجيكا: تشكيلة الحكومة الجديدة بين التنوع والمساواة بين الجنسين وتحدي الثقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – بعد مرور يوم واحد على تشكيلها تواجه الحكومة الفيدرالية البلجيكية الجديدة أزمة تتمثل في عدم ثقة المواطنين بقدرتها على إدارة البلاد وذلك رغم تميزها بالمساواة التامة بين الرجال والنساء وتنوعها.

وقد أظهرت أولى استطلاعات الرأي أن 47% من المواطنين لا يثقون بالحكومة الجديدة، كما يعترض 45% منهم على طاقمها و تشكيلتها.

وتضم حكومة ألكسندر دوكرو ( ليبرالي فلاماني) و التي تشكلت بعد نحو عام ونصف على انتخابات آيار/مايو 2019، من 10 نساء و10 رجال متوسط أعمارهم 44 عاماً، ما يعتبر سابقة في دول الاتحاد من حيث المساواة بين الجنسين.

ولا تتوقف فرادة حكومة دوكرو عن هذا الحد، فقد ضمت وزراء من أصول مهاجرة، مثل سكرتير الدولة لشؤون الهجرة واللجوء سامي مهدي، (32 عاماً) وهو من أب عراقي لجأ إلى بلجيكا في السبعينيات وأم فلامانية.

كما نجد ضمن الوزيرات الجديدات وزيرة البيئة زكية خطابي، من حزب الخضر الفرانكوفوني، وهي من أصول أمازيغية وأيضاً مريم كيتير من أصول مغربية وتتولى حقيبة التنمية والتعاون.

ومن بينهن أيضاً بترا دو سيتر، وهي أول وزيرة عابرة للجنس في أوروبا وتتولى حقيبة الشركات والقطاع العام.

إلى ذلك تولت كل من صوفي ويلمس حقيبة الخارجية وليدوفين دو دندر، حقيبة الدفاع، ما يعتبر سابقة في البلاد.