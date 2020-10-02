كونتي: ندعو تركيا لتجنب انتهاك القانون الدولي ونسعي لحوار بناء معها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- ناشد رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي تركيا بالامتناع عن “انتهاك القانون الدولي”، مشيرا الى أن المجلس الأوروبي سيعود لتقييم العلاقات مع أنقرة في شهر كانون الاول/ديسمبر المقبل

وقال كونتي في تصريح للصحفيين في بروكسل “حتى وقت متأخر من الليل، توصلنا الى بعض النتائج. إنها تتعلق بالتوترات في شرق البحر المتوسط. وندعو تركيا إلى الامتناع عن الاستفزازات أو انتهاكات للقانون الدولي”.

وتابع رئيس الحكومة الايطالية “إن الاتحاد الأوروبي حازم للغاية. وسنستخدم كل السبل المتاحة لإقامة حوار بناء مع تركيا ، لكننا نطلب أيضًا توضيح المواقف بشأن العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما فيها تلك الثنائية. سنعود بنهاية العام لرصد هذا الوضع والتأكد من أن العلاقة بين تركيا والدول الأعضاء يمكن أن تتم بشكل صحيح قدر الإمكان”.