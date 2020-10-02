كونتي: لا للتدخلات الاجنبية في النزاع بين أذربيجان وارمينيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل –شدد رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي على أنه “يتعين أولا وقبل كل شيء، تجنب التدخلات الخارجيية”، التي “من شأنها تعقيد الصراع بشكل أكبر” في منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا.

وقال كونتي في تصريح للصحفيين في بروكسل، بعد ختام القمة الاوروبية “نأمل في وقف التصعيد. يجب على جميع المعنيين تجنب دوامة العنف والصراع العسكري الذي من الواضح أنه لا يمكن أن يفيد سكان المنطقة، ولا يفيد أحد”.

وكان وزير الخارجية لويجي دي مايو قد شدد على “الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار” وذلك خلال مكالمة هاتفية جرت مساء أمس الخميس مع نظيره الأذري، جيهون بيراموف.