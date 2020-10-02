مساعدات أوروبية للمدنيين في ناغورنو كاراباخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت المفوضية الأوروبية عن تقديم مساعدات طبية وإنسانية بقيمة نصف مليون يورو لإغاثة المدنيين المتضررين من اندلاع الصراع في إقليم ناغورنو كاراباخ، المتنازع عليه بين أذربيجان وارمينيا.

وأشارت المفوضية الى أن الأموال ستصرف لصالح الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الإغاثية الأخرى وستوفر مساعدات أولية غذائية وطبية وإغاثية لألاف المدنيين على طرفي خط الاشتباك في الإقليم.

وتعليقاً على الأمر، دعا المفوض الأوروبي المكلف شؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات الأطراف المتصارعة إلى احترام القانون الدولي الإنساني ووقف الأعمال العدائية، وقال:”نحن مستعدون للاستمرار في مساعدة المتضررين”.