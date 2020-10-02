إسرائيل تعتقل قياديا من حماس بالضفة الغربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله –اعتقل الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، القيادي في حركة (حماس) الشيخ حسن يوسف من منزله في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقالت (حماس) في تصريح ارسلته لوكالة (أكي) الإيطالية للأنباء “إن اعتقال قوات الاحتلال القيادي الشيخ حسن يوسف من منزله في مدينة رام الله، يأتي في سياق حملة الاعتقالات والتهديدات الشعواء التي يشنها الاحتلال ضد قيادات وأبناء الحركة”.

وأضافت “إن هذه الحملة لن تفلح في ثني أبناء الحركة وقياداتها عن دورهم الطليعي في مواجهة مشاريع الاحتلال والتصدي لها”.

وكان الجيش الإسرائيلي افرج عن الشيخ يوسف في شهر تموز/يوليو الماضي بعد اعتقاله إداريا لمدة 15 شهرا.

ولكن يوسف امضى الجزء الأكبر من السنوات منذ العام 2007 في السجون الإسرائيلية.

وشارك يوسف الشهر الماضي في اجتماع للقيادة الفلسطينية ممثلا عن حركة حماس في لقاء تزعمه الرئيس محمود عباس.

وقالت الحركة :”إن الشيخ حسن يمثل نموذجا فريدا في الإصرار على النضال ضد الاحتلال ومشاريعه في ضفتنا الأبية، وهو اليوم يقضي أكثر من ثلث عمره في السجون دفاعا عن قضية شعبنا واستعادة حقوقه”.

واضافت: “نؤكد أن اعتقال الاحتلال الشيخ حسن يوسف لن يوقف مسار الوحدة الذي عمل من أجله طوال الشهرين الماضيين اللذين قضاهما في الحرية، وما تعرض خلالهما من ضغوط وتهديدات من الاحتلال عبر الاستدعاء المتكرر، فقد كان يجوب الضفة من شمالها لجنوبها مشاركا في الفعاليات الوطنية”.