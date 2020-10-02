بومبيو: توافق قوي مع إيطاليا بشأن الرد على تحدي الصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو، إن “لدينا تفاهم قوي مع إيطاليا بشأن الرد على التحدي الصيني”.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية الجمعة، أضاف بومبيو رداً على السؤال: لماذا تعتبر الصين تهديدًا وماذا يمكنك أن تفعل لإيقافها؟ “نحن نعلم الخطر الذي تشكله الأنظمة الاستبدادية، أوروبا تعرف التهديدات التي يمكن أن تأتي من مبادرات الشيوعيين ونحن الآن نراقب عن كثب أفعالهم عندما تتجلى”.

وتابع “نحن نركز على مجموعة (هواوي)، لكن استثماراتهم بشكل عام ليست خاصة، لأنها مدعومة من قبل الدولة”. لذلك “فهي ليست معاملات شفافة، حرة وتجارية مثل العديد من المعاملات الأخرى في العالم، بل تتم لصالح الأجهزة الأمنية حصريًا”.

وكان رئيس الدبلوماسية الأمريكية قد أبدى استعداده لـ”توحيد الجهود مع الاتحاد الأوروبي” ضد الصين.

ولفت بومبيو الى أن “هذه أعمال تقوم على الإصطياد ولا يجب أن تسمح بها أي دولة، وهناك الحزب الشيوعي الصيني وراء هذه المخاطر والتهديدات. لهذا يجب على أوروبا والولايات المتحدة توحيد الجهود، من أجل منعها من النجاح فيما تحاول تحقيقه”، مؤكدا أن “العالم كله كان نائماً أمام التهديد الصيني، بما في ذلك الولايات المتحدة”.

وذكّر بومبيو بأن “خطاب الرئيس دونالد ترامب هو الذي فتح أعين الكثيرين. نحن الآن نأخذ هذا التهديد على محمل الجد وينبغي أن ينطبق الشيء نفسه على أوروبا”. واختتم بالإشارة الى أن “الحكومة الإيطالية بدأت ترى الآن بوضوح ما هي المخاطر المرتبطة بالاستثمارات القادمة من جانب الحزب الشيوعي الصيني”.