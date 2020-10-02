وزير الصحة الإيطالي: أولوية للاستثمار بالبحث عن لقاح وعلاج لكوفيد سريعاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ وصف وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبيرانتسا، فيروس كورونا بأنه “تحد يؤشر عنصراً مركزياً آخر: إعطاء الأولوية للبحث والاستثمارات”.

وأكد الوزير الصحة سبيرانتسا في رسالة بالفيديو بعثها لمناسبة حدث أقيم على ضوء اقتراب معرض إكسبو دبي، الذي يقام بميلانو في المنطقة التي استضافت إكسبو 2015، أن هذه الإستثمارات “ننفذها بكل طاقتنا للحصول على لقاح آمن وفعال، وكذلك علاجات ناجعة في أقرب وقت ممكن، للتصدي لهذا الفيروس”.

وخلص سبيرانتسا بالحث على أنه “يجب أن نعمل معًا لكي يتم تمويل الأبحاث أيضًا، من قبل العديد من أعضاء أسرتنا الإنسانية”، لكن “من الواضح أنها تتطلب جهدًا جماعيًا”.