دي مايو: استقالة السراج مرهونة بتشكيل هيكل مؤسسي جديد في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو الى أنه يرى أن اعتزام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج الاستقالة “مرهون بإنشاء هيكل مؤسسي فاعل” تتوصل اليه الاطراف الليبية بناء على اتفاق سياسي.

وأضاف دي مايو، خلال مؤتمر صحفي مشترك في مقر وزارة الخارجية في روما الجمعة مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، في اجابة على سؤال بهذا الصدد، أن قرار السراج “الاستقالة ومغادرة الساحة (السياسية) هو خيار شجاع ومسؤول بشكل كبير”.

كما جدد رئيس الدبلوماسية الايطالية التأكيد على أن خارطة الطريق المعلنة من الامم المتحدة “تؤتي ثمارها”، واصفا العمل الذي تقوم به ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز بـ”الجدير بالثناء”. وقال “يتعين على جميع الأطراف التي يمكن أن يكون لها تأثير على الأطراف الليبية دفعها نحو الحوار”.

وكان السراج قد أعلن في خطاب بثه التلفزيون الرسمي الليبي في طرابلس منتصف الشهر الماضي نيته الاستقالة بنهاية الشهر الجاري لافساح المجال أمام لجنة الحوار السياسي المشتركة لانهاء اعمالها واختيار مجلس رئاسي جديد ورئيس للوزراء.