فون دير لاين: نريد اتفاق مع بريطانيا ولكن ليس بأي ثمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن تصميم الاتحاد التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا حول العلاقات المستقبلية ولكن ليس بأي ثمن.

جاء هذا الموقف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته فون دير لاين مع رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل، بعد انتهاء القمة الأوروبية اليوم في بروكسل.

وأكدت المسؤولة الأوروبية أنها ستعقد غداً لقاء عبر دائرة فيديو مغلقة مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وسيتم خلاله مناقشة الإجراءات القانونية التي اتخذتها بروكسل ضد لندن بسبب انتهاك الأخيرة لاتفاق الانسحاب (بريكست)، ومعاينة كيفية التقدم نحو اتفاق شراكة مستقبلية.

وترى المسؤولة الأوروبية أن التوصل إلى اتفاق يرتبط بشكل أساسي بتوفر الإرادة ، فـ”من الأفضل أن يكون هناك اتفاق عندما نكون جيران”، على حد تعبيرها.

هذا ورغم حديث الأوروبيين عن بعض التقدم نحو شراكة تجارية مع لندن بعد أن انسحبت الأخيرة من التكتل الموحد، إلا أن المشاكل الأكثر تعقيداً لا تزال موجودة مثل المنافسة العادلة، مساعدات الدولة، تنظيم قطاع الصيد ووضع آلية واضحة لحل النزاعات.

حول هذه المسائل، شددت فون دير لاين على موقف الأوروبيين قائلة: “لا بد من وضع آليات واضحة متفق عليها والوقت ينفذ لذلك يجب تكثيف المفاوضات”.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الأوروبي أن قادة الدول الـ27 سيعودون إلى إجراء مناقشة معمقة لقضية بريكست خلال قمتهم القادمة، وقد “جددنا ثقتنا بكبير مفاوضينا ميشيل بارنييه”، وفق كلامه.

هذا وناقشت القمة في يومها الثاني مواضيع تتعلق بتطورات وباء كوفيد-19 ، الموازنة الأوروبية، مخطط التعافي والتحول نحو اقتصاد رقمي.