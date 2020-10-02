قادة أوروبا يجمعون على خطورة الوضع الوبائي بدول الاتحاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أجمع قادة الاتحاد الأوروبي على وصف التطور السريع لوباء كوفيد-19 في بلادهم بالمقلق والخطر.

وقد ناقش زعماء الدول الـ27 خلال اليوم الثاني للقمة تطورات الوباء والعمل الجاري للحصول على لقاحات، مشددين على ضرورة تجنب العودة إلى الإجراءات التي اتخذت في الربيع الماضي.

وفي هذا الإطار، أكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، على أن الجهاز التنفيذي الأوروبي نجح في توقيع عقدي شراء للقاحات محتملة ويجري مفاوضات مع شركات عدة للتوصل إلى اتفاقات مماثلة.

وناشدت فون دير لاين، في مؤتمرها الصحفي الذي عقدته بالاشتراك مع رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل بنهاية القمة، الدول الأعضاء التوافق على معايير مشتركة لتقييم الأوضاع داخل بلادهم وبالتالي تسهيل حركة المواطنين وسفرهم.

كما تريد المفوضية أن تتفق الدول على معايير محددة بشأن أولويات إعطاء اللقاح لجعل التحرك لمحاربة الوباء أمراً أكثر فعالية.

من جهته، شدد ميشيل على أهمية العمل على توفير لقاحات لكافة المواطنين الأوروبيين وباقي الدول الشريكة، فـ”يجب أن يكون اللقاح ملكية عامة للجميع”، وفق كلامه.

أما المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، فقد أكدت في مؤتمر صحفي منفصل على ضرورة التنسيق، وقالت: “الوضع الحالي مقلق، ونعي أن الأيام الصعبة لا زالت أمامنا”.

يذكر أن القمة الأوروبية ناقشت في يومها الأول قضايا السياسة الخارجية خاصة التوتر في شرق المتوسط، العلاقات مع تركيا، بيلاروسيا و الصين، فيما خصص اليوم الثاني لقضايا الموازنة ووباء كوفيد-19 والتحول نحو اقتصاد رقمي.