دي مايو: تضامن مع اليونان وقبرص ودعم للوساطة الألمانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إنه “فيما يتعلق بالتوترات شرق البحر المتوسط​​، كررت موقفنا: نحن نتضامن مع اليونان وقبرص، لكننا نرى أن من الضروري معالجة الأسباب الجذرية للتوترات”.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الدبلوماسية التركية مولود جاويش أوغلو في مقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا) الجمعة، أعرب الوزير دي مايو عن “الدعم لجهود الوساطة الألمانية” وذكّر بالتزام رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل “بخلق مساحة سياسية للحوار في شرق البحر المتوسط”.

من جانبه، قال أوغلو في ختام اللقاء، إن “اليونانيين والقبارصة يتخذون الاتحاد الأوروبي رهينة، ولهذا السبب نحن عاجزون عن اتخاذ أي خطوات إلى الأمام”، مبينا أنه “مع الاتحاد الأوروبي نريد تعزيز مجالات التعاون”، وشدد على أن “أوروبا أيضًا، أن أرادت تصبح مؤسسة موثوقة، فعليها أن تخبر أعضائها عندما يكونون على خطأ. لكننا رأينا أنها لا تستطيع فعل ذلك”.

وأكد الوزير التركي القول: “نحن مصممون بشدة على إيجاد حل والدفاع عن حقوقنا”، موضحا أن أنقرة “منفتحة على التعاون لكنها مصممة أيضا”. واختتم بالقول، “سنرد لحماية حقوق تركيا”.