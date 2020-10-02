إيطاليا: قلق من الاشتباكات الجارية في ناغورنو كاراباخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها لويجي دي مايو، القلق من الاشتباكات الجارية في ناغورنو كاراباخ، بين أرمينيا وأذربيجان.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الدبلوماسية التركية مولود جاويش أوغلو في مقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا) الجمعة، أضاف الوزير دي مايو: “لقد أعربت عن قلق إيطاليا إزاء الاشتباكات الجارية”، على طول خط التماس بين أذربيجان وأرمينيا، و”التهديد بحدوث تصعيد عسكري خطير ومتزايد مع ارتفاع تكلفة ذلك على السكان المدنيين والاستقرار الإقليمي”.

وأشار دي مايو الى ان “الوضع الراهن غير مستدام”، وأن “هناك حاجة إلى حل تفاوضي”. واختتم بالقول “نحن على ثقة من أن من شأن تركيا أن تلعب دورًا حاسمًا”، في هذا المجال.