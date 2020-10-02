أوغلو: أذربيجان تحارب ضد الإرهاب اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو إن “أذربيجان اليوم، بمعنى ما، تحارب ضد الإرهاب وتحاول الدفاع عن أراضيها”، بشأن الأزمة في منطقة ناغورنو كاراباخ.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في مقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا) الجمعة، أضاف جاويش أوغلو، أنه “من أجل إعلان وقف إطلاق النار، يجب على أرمينيا الانسحاب من أراضي أذربيجان”.

وشدد رئيس الدبلوماسية التركية على القول إنه “إذا لجأت باكو إلينا، فسوف نقدم لها الدعم، ولن يستطيع أحد أن يقول أي شيء”. واختتم بالقول “نحن أمة واحدة”.